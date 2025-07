Arkano habla de la diferencia de edad con su novia: “Está dentro del rango no funable”

Cuando a Miriam Martínez, la novia de Arkano le faltaba un año para tomar la Comunión, él se estaba proclamando campeón de España de Red Bull Batalla. Mostrando imágenes de ambos eventos, comienza el vídeo que el rapero ha subido a X, en el que habla de la diferencia de edad con su pareja.

Después de dar esas referencias, la chica reconoció que a esa edad ella no sabía ni qué era el rap. “Pensaba que el rap eran Cali & el Dandee”, confesó. En esa etapa, comentó ella, se veían más las diferencias, pero creo que hoy no se nota tanto. De hecho, se nota más en vídeo”.

Arkano continuó: “Estando contigo, hablando contigo, yo no noto la diferencia de edad. Y físicamente tampoco veo nada que sea cómo: ‘Hala, estás con un abuelo’. Pero sí ha habido alguna vez que alguien ha comentado como si yo fuera un asaltacunas.

“Yo creo que a veces parezco más pequeña de lo que soy”, dijo ella. “Y eso que ya tienes 16 añazos”, replicó él. Aunque rápidamente dejó claro que era una broma para aclarar que ella tiene 24 y él 31. “Está dentro del rango no ‘funable’”, puntualizó.

Para finalizar, ella comentó que “la diferencia de edad no tiene tanta importancia si se está en el mismo momento vital. Es decir, si tú ya quisieras casarte o tener hijos, por supuesto...”

Pero no, interrumpe él, “en cinco años nos casamos, en 10 hijos”. “No, no, antes, antes”, dejó claro Miriam Martínez.

Así fue la lucha de Arkano contra las adicciones

En marzo de 2025, Arkano pasó por el plató de ‘Fiesta', como exconsursante de ‘Supervivientes 2024’. Y allí habló sin filtros sobre la adicción que ha marcado su vida durante años y su decisión de cambiar de rumbo. “Llevo muchos años en ello, luchando con esto. Ha llegado un momento en el que he dicho basta”, confesó.

El rapero lleva 17 días limpio, un camino que comenzó, según él, sin esperarlo: “Una noche acabé llorando hablando con mi chica, diciéndole ‘no puedo más’. Esa noche me acosté sin saber que iba a tomar esta decisión de una manera tan férrea”. Aunque reconoce que no es un proceso fácil, está convencido de haber hecho lo correcto: “Aunque lleguen esos malos momentos, me siento en coherencia con lo que yo soy”.