Salen a la luz unas fotografías de Iker Casillas y Juliana Pantoja

Unas fotos en actitud íntima con una joven vuelven a poner a Iker Casillas en el objetivo de la prensa del corazón. En los últimos meses, el portero fue relacionado con María José Suárez, aunque finalmente todo parece que sus encuentros se limitaban a una buena relación de amistad.

Más tarde, Claudia Bavel sacudió la vida personal de muchos futbolistas, entre ellos la del ex del Real Madrid. La creadora de contenido para adultos Claudia Bavel realizó algunas intervenciones en televisión contando intimidades con jugadores.

Iker Casillas: "Me habéis sacado 25 mujeres"

Asimismo, Claudia Montes, la "Miss Asturias" de Ábalos, desveló que mantuvo un romance con Iker Casillas, aunque él ha desmentido todas las relaciones: "Hago lo que me da la gana. A ver si entendemos las cosas. Me habéis sacado 25 mujeres desde que me separé y no habéis dado ninguna", ha declarado.

Sin embargo, ninguno de los nombres anteriores se relaciona ahora con Iker Casillas sino que se trata de una nueva mujer llamada Juliana Pantoja con la que ha sido inmortalizado en varias fotografías en actitud cariñosa durante sus vacaciones en Colombia.