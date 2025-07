Plex responde a las críticas por su gesto en el concierto de Aitana

El pasado fin de semana, Plex —junto a otros creadores de contenido, amigos y familiares de Aitana— subió al escenario en el concierto que la artista catalana ofreció en el Estadio Olímpico de Barcelona. Plex subió a bailar el tema 'Las Babys' pero sin mucho entusiasmo, a juzgar por las imágenes, en las que se aprecia cómo el resto de allegados baila la coreografía del popular tema y él apenas se mueva.

En este sentido, cabe recordar que el baile de 'Las Babys' coincide con la del clásico 'Lalala' que generaciones enteras bailan en las pistas de baile y gimnasios. Por ello, Plex ha tratado de defenderse de las críticas por no ser capaz de seguir la coreografía en el concierto de su novia Aitana: "No me juzguéis por mi baile. Ese día falté a clase de Educación Física y no me sé la coreografía", bromeó el creador de contenido, en su vídeo.

La cantante, de 25 años, y el creador de contenido, de 23 años, forman una de las parejas del momento al confirmar su relación, ahora ya de forma pública.

Aitana y Plex: un rumor que comenzó en Japón

El pasado mes de marzo, los dos coincidían en Japón. La artista se encontraba de viaje por primera vez en Asia por motivos laborales y el zamorano estaba inmerso en su vuelta al mundo en 80 días.

Ambos decidieron grabar juntos el momento en un vídeo que acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios, muchos de ellos relacionados (de forma acertada) con el posible vínculo entre ellos.

Unas camisetas reveladoras

Sin embargo, la relación continuó siendo un rumor. Más tarde, el creador de contenido El Borrego recibía la visita de Plex y uno de sus vídeos mostraba un detalle que muchos seguidores de ambos identificaron como un gesto más de la posible relación entre Aitana y Plex. El joven granjero colombiano obsequiaba al youtuber zamorano con una camiseta en la que se aprecia la cara de Aitana rodeada de un corazón.

"Te gusta mucho, creo". "Ahora sí que sí, vacilada histórica", se jactaban sus amigos y todos los presentes. Mientras tanto, Plex se apartaba a un lado y, apoyándose en una valla, solo se ríe ante la broma. "El Borrego es un máquina", añadía.

Asimismo, en un directo, Aitana fue preguntada directamente por sus fans por su relación con Plex y la artista optó entonces no contestar, aunque sí se echó a reír, dejando entrever que quizá algo había entre ellos. Además, como detalle, Plex también estaba en ese directo.

Sin embargo, la teoría de la posible relación sentimental entre ellos cobró más fuerza tras la publicación de otro vídeo. En él, Aitana y Plex aparecieron juntos en la misma habitación de hotel.

"Ya estoy en la habitación, me he venido antes. Quería dormir. Así que nada, espero que hayáis pasado un buen rato con nosotros en el día de hoy. Ya sabéis 'Like' y darle a suscripción se agradece un montón", recordaba. "Y dicho esto..." continuaba para decir su frase con la que despide sus publicaciones, pero Aitana aparecía por sorpresa en el vídeo.

"Que al final siempre seremos historias", dice Aitana. "Solo", le puntualiza Flex. "Ah, solo, perdón. Pues solo".

Pero además de estar juntos en la misma habitación, Javi Hoyos, especialista del corazón se percató de un detalle relevante: Aitana llevaba puesta una camiseta de Plex. "Para mí esto ya es supersignificativo", afirmaba. "Aquí huele a romance". Y lo cierto es que no se equivocaba.

Hoyos, en uno de sus últimos vídeos, también cuenta que Aitana y Plex, además de visitar la bodega de Toro se pasaron por Tiedra (en Valladolid) para conocer su miel y a los abuelos de Plex.