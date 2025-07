Gonzalo Pinillos representará a España en 'Eurovisión Junior 2025'

RTVE ha anunciado este miércoles 23 de julio que Gonzalo Pinillos, un joven actor de 14 años, será el representante de España en la próxima edición de 'Eurovisión Junior', que se celebrará el próximo diciembre en Georgia. Pinillos toma así el relevo de Chloe de la Rosa, con la que compitió por el puesto el año pasado y que finalmente fue seleccionada para la edición de 2024.

Gonzalo es un rostro conocido en el mundo del teatro musical infantil, con experiencia en espectáculos como 'School of Rock' o 'Los chicos del coro'. Desde pequeño ha estado vinculado a la música y las artes escénicas: “Desde pequeño siempre me ha gustado cantar, entonces me apuntaron a clases de piano, después de teatro musical, y después de que me apuntaran a mis clases de canto, me cogieron para mi primer musical, que fue 'School of Rock'”, ha explicado en la rueda de prensa de su anuncio.

El joven artista asegura estar viviendo un sueño cumplido: “Me hace mucha ilusión y estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad, y sí, un poco nervioso estoy. El año pasado me presenté y no pudo ser, y este año sí, así que me hace todavía más ilusión, porque al final es una meta que me había puesto y la he conseguido alcanzar”.

RTVE no ha dado aún detalles sobre la canción que interpretará en Georgia, pero sí ha confirmado que se conocerá durante los próximos meses. España participará este año con el objetivo de mantener el buen nivel alcanzado en las últimas ediciones, con la esperanza puesta en el talento emergente de Gonzalo.