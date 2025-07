Montoya rompe su silencio con sus primeras declaraciones y estalla tras 'Supervivientes': "Todo no vale"

Después de semanas apartado del foco, José Carlos Montoya ha reaparecido con un vídeo publicado en sus redes sociales. El exconcursante de 'Supervivientes 2025', que no acudió al debate final del 'reality', había anunciado que regresaría este lunes a las 20:00 horas para agradecer el apoyo recibido. Finalmente, en lugar de un directo, colgó un vídeo en el que responde con calma a muchas de las preguntas que se venían haciendo sus seguidores.

Montoya reconoce que sigue recuperándose emocionalmente y que su salida del foco fue necesaria. “Mentiría si dijera que estoy como el chico que entró en Honduras radiante de felicidad”, afirma. “No tengo felicidad plena, pero sí que estoy mejor”, añade. Agradece la ayuda de los profesionales que lo han acompañado en este proceso y asegura que el cariño del público fue clave para animarse a vivir la experiencia. “Ese cariño fue el que me impulsó a vivir la experiencia porque creo que me lo merecía y lo merecíais vosotros”, explica.

En el vídeo también habla abiertamente de lo que le llevó a alejarse. “He tenido que parar porque todo no vale, mi cabeza ha dicho basta”, dice. “Todo el mundo se enamora y a todos le ponen los cuernos, lo que no pasa es que se haga viral. Yo sé que estoy expuesto porque entro a un programa, pero que se haga todo el mundo eco de un sufrimiento que pasé...”, comenta. “He ido sufriendo contra viento y marea. Tengo derecho a enamorarme. Ha sido un sufrimiento viral y mundial”, resume con contundencia.

Montoya defiende que ha utilizado el humor como vía de escape: “Eso es humor a base de un drama, porque es mi filosofía”. “Entré en Honduras porque me hacía ilusión y porque ya estaba preparado para ver ese fenómeno del ‘Montoya por favor’, de la alegría, de la gambita y del brillo”, cuenta. Asegura que su paso por el programa fue sincero: “Entré perdonando, abriéndome a todo el mundo”. Y sobre lo que viene, lo tiene claro: “Ahora está saliendo el sol y creo que es el momento de seguir brillando, de seguir creciendo y aprendiendo”.