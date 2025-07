El ministro Carlos Cuerpo hace entrenar con él a Isabel Jiménez para una entrevista en Cuatro

Conocer en profundidad a las personas que habitan detrás de una imagen pública pasa por saber de dónde vienen, compartir impresiones con las personas con las que crecieron y ahondar en los sueños y motivaciones que las han conducido a su presente. Esa es la premisa de la que parte ‘Mis raíces’, nuevo formato de entrevistas que Cuatro estrenó el pasado 17 de julio (22:50h), con Isabel Jiménez como presentadora. Por el programa pasarán Andrés Iniesta, Vanesa Martín, Dulceida, Palomo Spain, Ana Peleteiro, Marta Sánchez y Carlos Cuerpo.

Creado en colaboración con LACOproductora (Grupo PRISA) y NSN (Never Say Never), productora de la que es socio fundador Andrés Iniesta, ‘Mis raíces’ propone un viaje íntimo y emocional a los orígenes de figuras populares del mundo del arte, el deporte, la moda o la política para comprender no solo por qué han llegado a ser lo que son, sino quiénes son realmente.

‘Mis raíces’ supone el debut de Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco junto a Ángeles Blanco, como conductora de un programa de entrevistas, en el que muestra su faceta más cercana y empática para adentrarse en el mundo más personal de cada invitado, explican desde Mediaset.

Este nuevo formato prescinde de decorados para mostrar los escenarios reales vinculados al entorno vital de cada personaje, con una estética cinematográfica y naturalista. De esta manera, cada entrega ofrece un retrato íntimo construido a través de conversaciones con los protagonistas, sus familiares y amigos, dando lugar a momentos de gran autenticidad, cargados de emoción, verdad y sentido del humor.

Carlos Cuerpo / José Luis Roca

Entrevista corriendo al ministro Carlos Cuerpo

En una entrevista en la Cadena SER, la presentadora de ‘Mis raíces’, Isabel Jiménez, relató lo siguiente sobre la entrevista al actual ministro de Economía del Gobierno de España: “"Carlos Cuerpo me hizo entrenar con él. Parte de la entrevista la hice corriendo y lo pasé fatal. A la tercera pregunta le dije que no podía más", recordó entre risas la presentadora. Cuerpo recibió al equipo en su pueblo natal. Jiménez contó que "les llevó con sus amigos de la infancia" y que hasta vieron "rencillas familiares con el hermano y la madre muy graciosas que pensaban que tendrían que eliminar".

Jiménez también explicó cómo fue el trato con los protagonistas y cómo consiguió extraer ese lado más personal. "Yo los he llevado sin que se dieran cuenta. Con mi equipo tenía ciertos códigos. Cuando empezaba a conversar, ellos empezaban a grabar. He accedido a sitios a los que no podría llegar con una entrevista en profundidad".