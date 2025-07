Alejandra Rubio, inquieta por unas posibles fotografías: "Como nos saquen me da algo"

Alejandra Rubio ha regresado de sus vacaciones de Ibiza, donde ha disfrutado de unos días de desconexión con Carlo Costanzia, el hijo entre ambos y la familia de Mar Flores. Todos se han alojado en la casa que la madre de Carlo Costanzia posee en la isla y en la que han disfrutado de unas jornadas de relax pese a los intentos de los paparazzis de entrometerse en su intimidad.

Tanto es así que Mar Flores se vio obligada a emitir un comunicado. "Este mensaje es con el fin de proteger tanto a mis hijos como a mi nieto y a los menores que nos están acompañando durante estas vacaciones. No merece la pena exponernos a un susto o un accidente por una foto", decía Mar. En la misma línea, Alejandra Rubio apoyaba a Mar Flores admitiendo que le había sorprendido el "comportamiento" de algunos.

ALEJANDRA RUBIO / EUROPA PRESS TV

Alejandra Rubio: "No tengo que dar explicaciones"

Por otra parte, Alejandra Rubio se defendía de las críticas que le han llovido por no llevar puesto el casco mientras disfrutaba de un paseo en quad. "Era una finca privada y me hice el vídeo de postureo, fui en el quad medio segundo", ha puntualizado. Asimismo, también ha contestado a los supuestos rumores de crisis después de que fuera grabada con Carlo Costanzia en un restaurante apenas sin dirigirse la palabra. "No tengo que dar explicaciones, pero ese día teníamos reservado un restaurante con pasta y cuando llegamos nos dijeron que estaba cerrado porque ese día no había pescado. Nos mandaron a otro restaurante de la cadena y llegamos y la carta no nos gustaba nada porque queríamos pasta. Y estábamos con los móviles sin cobertura buscando otro restaurante", ha argumentado.

Por último, Alejandra Rubio ha confesado estar "temiendo" las portadas de las revistas de esta semana por si en alguna de ellas aparecen imágenes suyas con Carlo Costanzia: "Nos fuimos a un barco a Formentera y nos pusimos los dos a hacer el tonto y como nos saquen me da algo", se ha sincerado.