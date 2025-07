Nuria Fergó se defiende de quienes le dicen que canta "para cuatro viejos" en los pueblos

La cantante Nuria Fergó, que saltó a la fama a raíz de su participación en la primera edición de Operación Triunfo (OT), destapaba hace pocas semanas en televisión la caja de los truenos sobre su relación con el padre de su hija, José Manuel Maíz, tras años de silencio y después de anunciar que había decidido poner fin a su compromiso con Pablo Lauro, su futuro marido.

Fin a tres años de relación

La pareja, que llevaba tres años de relación, anunció su compromiso en septiembre de 2023 durante una romántica escapada a París. Fue frente a la Torre Eiffel donde el exmarido de Irene Villa pedía matrimonio a la triunfita con un impresionante anillo con un diamante y, tras responderle con un "sí" compartía la gran noticia con sus seguidores en Instagram, confesando que el piloto era el amor de su vida.

Sin prisa pero sin pausa, la pareja comenzó con los preparativos de la boda, una ceremonia que querían que fuese íntima y tan solo con la presencia de su entorno más cercano, como Nuria reveló en numerosas ocasiones. Sin embargo, Nuria y Pablo decidieron poner fin a su relación, desatando un auténtico tsunami informativo.

Nuria Fergó. / Yotele

Así responde Nuria Fergó a los "haters"

En "Radiolé", Nuria Fergó ha estado hace pocos días y durante una entrevista quiso contestar a sus "haters". "Me apetece contarlo, porque yo soy una persona que va un poco a lo mío. Me centro en mi gente, en mi trabajo, en mi foco", empezó diciendo. Con esto se refería a que no hace caso al "ruido de fuera". Y más en estos momentos en los que la cantante parece estar en boca de todos.

"Pero sí es verdad", continuó, "que he leído comentarios de gente que se pone a escribir cosas, porque la gente opina y estamos para eso y la gente puede hacer lo que quiere, ¿no? No suelo tener haters de estos. Yo, o no lo miro y no me entero, o si están ahí me da igual. Pero sí he leído alguna cosa y he dicho: '¡Guau, la gente!' No, pero... 'Vas a cantar para cuatro viejos' o 'Para cuatro personas que había, no eres Beyoncé"'.

Beyoncé, Nuria Fergó y los pueblos

Y ahí la artista de Nerja de 45 años quiso dejar las cosas claras: "Yo me siento orgullosa de que soy cantante, de que efectivamente he cantado en un estadio, en un Bernabéu dos días, en un Palau Sant Jordi, pero luego me voy al pueblo más pequeño a cantar para 100 personas, para 500 o para 30 en el patio de un colegio". Y añadió: "Porque a mí Dios me ha dado un don, que es cantar e interpretar, y esa gente que vive en ese pueblo a lo mejor la Beyoncé no va a cantarles, pero esa gente necesita en sus fiestas, que serán las más humildes del mundo, tener una artista. Y a mí me encanta hacer mi trabajo y disfruto mucho. Y el hecho de ver a esas personas sentaditas escuchándome cantar y disfrutar, me llena el alma".

"Entonces, yo me adapto a las cosas. Yo quiero trabajar y quiero hacer feliz a la gente que viene a escucharme. Así que no es despectivo que me digan que estoy cantando para cuatro viejos", concluyó con sinceridad.