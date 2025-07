Gloria Camila no esconde su cabreo con la hermana de Michu: "Debería quedarse en casa"

La repentina muerte de Michu, expareja de su hermano José Fernando y madre de su sobrina Rocío, ha sacudido el verano de Gloria Camila. Michu y José Fernando mantuvieron una relación con múltiples altibajos durante una década. Aunque se separaron a principios de este 2024 tras una nueva crisis sentimental, seguían en contacto por el bienestar de la pequeña Rocío.

Sin embargo, tras unas semanas de duelo, los trapos sucios han salido a la luz. Tamara, hermana de Michu, no dudó en llamar "sinvergüenza" a Gloria Camila, asegurando que nunca se había ocupado de la pequeña Rocío.

Unas acusaciones que no han sentado nada bien a Gloria Camila, quien ha mostrado su cabreo por unas declaraciones que a su juicio son falsas e "innecesarias". Por este motivo, Gloria Camila ha anunciado que emprenderá acciones legales. "Yo sé mi verdad y no tengo que demostrarle nada a ella ni a nadie", ha argumentado.

"Si es su tutora, como dice, que eso hay que verlo, debería velar por su cuidado y la protección de esa niña y no ponerla aquí como su fuente de ingresos", ha agregado la hija de Ortega Cano cuestionando la tutoría legal.

Gloria Camila: "Es lo único que me importa"

Gloria Camila lleva ocho años de día y, dice, ahora va a estar "mucho más": "Yo solo miro por el bien de Rocío, que es lo único que me importa a mí y a los míos". Además, ha aconsejado a Tamara que "si no quiere perjudicar a la niña debería quedarse en casa, tranquila, con la niña, y no hablar así de la otra parte de la familia".

¿De qué murió Michu?

La joven falleció la noche del lunes 7 de julio en su domicilio de Arcos de la Frontera a los 33 años, y todo apunta a un fallo cardíaco derivado del problema congénito que padecía desde el nacimiento.