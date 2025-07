Sebastián Yatra y Lola Índigo, ¿nueva pareja de moda?

Aitana y Plex continúan derrochando amor por doquier, ya sea por Toro, por las redes sociales o en cualquier rincón. Y mientras Aitana comienza una nueva aventura amorosa con el youtuber de raíces zamoranas, su expareja Sebastián Yatra parece que también hace lo propio con otras amigas. Una de ellas es Lola Índigo, con quien podría guardar una relación más allá de la amistad que hay entre ambos.

Si bien a finales de junio se le vio paseando en actitud cariñosa con Nona Sobo, el artista colombiano ha sido visto recientemente con Lola Índigo disfrutando de una jornada de barco en Ibiza, lo que ha dado pie a los rumores sobre un posible romance entre ellos. l

Además, hace unas semanas, Sebastián Yatra acudió al concierto de Lola Índigo en el estadio Metropolitano de Madrid en una actuación en la que apareció por sorpresa encima del escenario Tini, su expareja. Un momento en el que, como destaca Javi Hoyos, Sebastián Yatra no compartió en redes sociales.

Sin embargo, tal y como ha desmentido Sebastián Yatra ante los micrófonos, no existiría tal idilio entre él y Lola Índigo sino simplemente una bonita relación de amistad: "Amiga, amiga, amiga, muy amiga", ha aclarado cortando de raíz todos los rumores. Por su parte, Lola Índigo ha preferido no responder a las preguntas sobre una posible relación.

Sebastián Yatra está inmerso en su gira 'Entre Tanta Gente Tour' que comenzó en Tenerife y continuará por toda España. "Para mí trabajo no se siente como trabajo, la verdad es que me la estoy gozando, pero también en algún momento voy a descansar". Eso sí, Yatra no oculta sus emociones más sinceras reconociendo que llora en muchas ocasiones, la última en México tras escuchar la historia de amor de un chico.