Nacho Palau, sobre los cuernos a Miguel Bosé: "Me acosté con otro hombre en nuestra cama y nos pilló, montó en cólera"

Nacho Palau se sentaba este viernes en '¡De viernes!' para hablar de la situación judicial y personal con Miguel Bosé por la lucha del bienestar de sus cuatro hijos y lo cierto es que ha sorprendido con su testimonio.

En plató confesó que "no hay ninguna relación con Miguel desde hace tres años" y que "no tengo ganas" de retomar ningún tipo de contacto debido a lo mal que se ha portado con él estos últimos años.

Además, anunció que "la Audiencia Provincial de Madrid me ha dado la razón, ha desestimado el recuerdo de Miguel y de eso se trata, estoy luchando porque los niños se vean todo el tiempo que se tengan que ver", por lo que sus cuatro hijos estarán con él hasta el 30 de este mes.

Nacho comentó que "he visto dos entrevistas que me han mandado" en las que el artista dice que tiene solo dos hijos y, además de no entender "a santo de qué ha dicho eso", sí que aclaraba que ese "ha sido uno de los motivos que me ha hecho decir 'hasta aquí'".

Nacho Palau: "Me dijo que se había enamorado"

Palau también habló de la separación tan dolorosa que vivió con el artista. Cuando se convirtieron en padres las cosas no empezaron a ir bien porque Bosé se mostraba "autoritario" y le hacía sentir que todo lo hacía mal, recalcando continuamente que la persona que "llevaba el dinero a casa" era él.

Además, las infidelidades estuvieron a la orden del día: "Lo pillé hablando con alguien por teléfono y cuando le pregunté me dijo que se había enamorado. Poco después metió a esa persona en casa y estuvo allí viviendo una semana. Como venganza, yo me acosté con otro hombre en nuestra cama y él nos pilló, montó en cólera", desveló el invitado.

Tras su entrevista, Nacho abandonaba las instalaciones de Mediaset asegurando que "no quiero saber nada" del artista y al ser preguntado por la idea de escribir unas memorias de su relación con él, bromeaba con que "no sé si tengo cabeza para recordarlo", pero si se lo llegan a plantear "pues igual... sí" .