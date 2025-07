Montoya reaparece y confiesa: "Yo también la quiero mucho, de verdad"

Tras Supervivientes, Montoya sigue sin pisar los platós de televisión ni reaparecer en eventos sociales. El exconcursante del programa de Telecinco también sigue tomándose un tiempo de desconexión en las redes sociales. Sin embargo, las cámaras de Europa Press han podido hablar con él en las calles de Utrera para interesarse por su estado de salud.

En este sentido, cabe recordar que la desaparición mediática de Montoya estaría motivada por el cuidado de su salud mental, según compartió en sus redes sociales el pasado 3 de julio a través de un comunicado. En él, el famoso exconcursante, seguido por más de 700.000 personas, se dirigía a sus queridos "flamenc@s" para agradecerles su respeto" y cariño.

"No soy un robot, soy una persona que se enamoró, una persona que sufrió y cayó dentro de una maquinaria forzada en la que llegué a perder mi voluntad, mi fuerza y mi alegría. No pretendo gustar a todo el mundo ni ser el centro de un circo, ni mucho menos ganar un premio, pero no todo vale", explicaba en su escrito.

Montoya reaparece tras su paso por Supervivientes / EUROPA PRESS TV

Montoya, en el camino para volver a "seguir siendo feliz"

En el texto, Montoya también cargaba contra todos aquellos que le han decepcionado pese a pensar que podía confiar en ellos. "La salud mental no es un juego, y gracias a tener un entorno sano que me ha puesto en manos de grandes profesionales estamos en ese camino para volver a seguir siendo feliz porque es lo que llevo buscando desde hace mucho", confesaba.

Asimismo, Montoya también anunciaba la contratación de un despacho de abogados para defender sus intereses ante los tribunales, "especialmente ante cualquier ataque" a su honor, su intimidad y su propia imagen.

Preguntado por los reporteros, Montoya ha confirmado que se encuentra "un poquillo mejor". Además, preguntado por su regreso a televisión, el sevillano ha respondido que "paso a paso". Tras confirmar Anita Williams que su relación con Montoya es nula, a diferencia que con Carmen Alcayde, el andaluz ha querido agradecer su apoyo a la presentadora de televisión: "Muy agradecido siempre (...). Yo también la quiero mucho, de verdad".