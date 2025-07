Plex, tras su relación con Aitana: "Me toca las narices"

El toresano Plex vive expuesto al público. El joven youtuber posee una legión de 14,7 millones de seguidores en su canal de YouTube, donde cuenta sus andanzas. Sin embargo, desde su relación con Aitana, su vida privada es un poco más pública.

En una entrevista reciente en 'The Wild Project', Plex se sincera sobre cómo el amor le ha cambiado la vida "y cómo ahora tiene una relación estrecha con los paparazzi", según resume su colega youtuber Jordi Wild.

En la conversación, Plex aborda su salto a la prensa del corazón tras aparecer en las portadas de las principales revistas tras confirmarse su relación sentimental con Aitana. "Honestamente, es un mundo que no me gusta, que no he consumido nunca". A su juicio, "es un poco coñazo" tener paparazzis dentro de un coche aparcado en la puerta de su casa. "Es raro porque no estás acostumbrado", reconoce. "Van buscando la foto".

"Entiendo el trabajo de los paparazzis. Lo puedo respetar, pero siento que pasan los límites muchas veces". "Hay dos tíos con prismáticos en la casa de ella y me toca las narices", se sincera. En su opinión, su trabajo "roza el límite".

Plex: "He pillado como un campeón"

Eso sí, reconoce su valía para el desempeño de su labor profesional ya que en muchas ocasiones ha pensado que era "imposible" que nadie le estuviera viendo y al día siguiente se ha visto en las fotos del papel cuché. "Son buenos haciendo lo que hacen, pero pienso que se pasan".

"A mí me gusta mucho contar mi vida pero también me gusta guardarme un algo para mí", expresa en defensa de su intimidad personal incidiendo en que también salpica a otras personas. En este punto, explica que temía a Javi Hoyos, comunicador del "salseo" en TikTok, cada vez que anunciaba alguna exclusiva por si destapaba su relación con Aitana. "He pillado como un campeón", admite tras ser el protagonista de algunos de los vídeos.