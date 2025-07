La decisión de Ortega Cano sobre la custodia de su nieta Rocío

Todas las miradas están puestas en el futuro de Rocío, hija de José Fernando y María Rodríguez, más conocida como Michu, tras el trágico fallecimiento de su madre el pasado 7 de julio tras sufrir un fallo cardíaco cuando se encontraba con la pequeña en su domicilio de Arcos de la Frontera, Cádiz.

Aunque la abuela materna de la niña, Inma Gamaza, aseguró que su nieta se quedaría a vivir con ella en su localidad natal "porque es con quien ha tenido más roce", y de momento continúa allí, la familia Ortega Cano habría dado un paso al frente para solicitar legalmente su tutela y que la menor se venga a vivir a la casa del torero en Madrid.

Tal y como han revelado en el programa 'Vamos a ver', José Ortega Cano está implicado en buscar el mejor escenario posible para el bienestar y el futuro de Rocío, y, aunque será la Fiscalía de Menores y un jueves quienes tomen la decisión final, habrían puesto el tema en manos de sus abogados para luchar judicialmente por la custodia de la niña.

Una información que coincide con la del diario '20 minutos', que asegura que aunque en un principio José Fernando aceptó que su hija se quedase a vivir con su abuela materna y su tía Tamara Rodríguez -que en los últimos días no ha dejado de atacar a los Ortega, acusándolos de no preocuparse ni ocuparse de la pequeña- en Arcos, habría cambiado de opinión. Y así se lo habría transmitido en una llamada telefónica a la madre de Michu el pasado martes: "La niña se viene a Madrid conmigo. Si no puede estar conmigo, estará con mi hermana"le habría dicho en tono contundente, dejando claro que no renunciará a la tutela de Rocío.

Mientras tanto, Ortega Cano continúa firme en su postura de no pronunciarse públicamente sobre este tema tan delicado que afecta directamente a su nieta, y una vez más ha optado por guardar un silencio sepulcral ante las preguntas de la prensa sobre el futuro de la pequeña.

Y aunque ha evitado confirmar si sus abogados ya están trabajando para luchar legalmente por la custodia de la menor, sí ha revelado con un asentimiento de cabeza que piensa luchar por Rocío, dejando entrever que irá hasta el final en su intención de que la niña viva con ellos en Madrid.