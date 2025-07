TVE escucha a los espectadores y elimina 'La garita' de la noche de los lunes para adelantar la emisión de 'El Grand Prix'

TVE ha tomado una decisión drástica tras la oleada de críticas recibidas por el horario de emisión de 'El Grand Prix del verano'. El icónico concurso de Ramón García arrancó su segunda entrega pasadas las once de la noche debido a la emisión previa de 'La garita', un espacio de humor que no logró enganchar al público. Aunque consiguió 965.000 espectadores y un 9,6% de cuota, un dato no demasiado malo para la época estival, las malas críticas hacia el espacio parecen haber hecho cambiar de opinión a la cúpula de la pública.

La dirección de la cadena ha optado por recortar 'La garita' y eliminar su presencia los lunes para que 'El Grand Prix' arranque a las 21:45 horas, su horario habitual en anteriores ediciones. Un gesto que responde tanto a la presión del público como a la incomodidad mostrada por el propio Ramón García, quien ya expresó su malestar ante el hecho de tener un telonero que retrasara su programa. Los datos de audiencia reflejaron también ese impacto: el concurso cayó hasta el 12,5% y 909.000 espectadores, convirtiéndose en el peor arranque histórico del formato.

El programa de Álex Clavero y J. J. Vaquero ya había sido apartado también este martes, en beneficio de un especial informativo sobre los disturbios en Torre Pacheco, Murcia. No obstante, la maniobra tampoco surtió efecto: 'El odio en Torre Pacheco' firmó un discreto 8,5% con 814.000 seguidores, quedando muy lejos de su principal competidor, la reposición de 'El hormiguero', que lideró con un 12,9% y más de 1,2 millones de espectadores.

Con esta decisión, TVE busca recomponer su franja del access prime time tras el final de 'La revuelta', que dejó un hueco difícil de rellenar. Mientras tanto, 'El Grand Prix' recupera su espacio sin obstáculos y podrá ofrecer su habitual espectáculo de forma íntegra y a una hora más familiar.