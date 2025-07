Luis, el nuevo participante de 19 años en Pasapalabra

Nuevo concursante en Pasapalabra. Pero antes, Rosa empezaba el programa de este lunes sentada en la Silla Azul. “Cuando tu rival es mejor que tú, lo que toca es pasar por aquí”, admitió Rosa, que acumula 164 programas y 85.400 euros. Rosa se enfrentó en la Silla Azul frente a Luis, un estudiante de 19 años de Madrid que cursa la doble titulación de Ingeniería Informática y Matemáticas.

Cristina Alvis, la azafata de Pasapalabra, fue la encargada de presentarlo. "Me has dicho que querías aprovechar la Silla para saludar, pero sobre todo a tu abuela", dijo Alvis. Luis contestó con un "sí" y ahí empezó su saludo mundial. "Me gustaría saludar a mi abuela principalmente, Francisca, que está recién operada del corazón, le doy mucha fuerza. También a mi padre, que por razones de la vida no le puedo ver tanto como me gustaría, pero sé que me estará viendo. También a mi madre, que me estará viendo desde el cielo", contó.

Ahí no acabaron los saludos: "Y también a mi novia Jennifer, guapa". Frase que acompañó con un guiño. "También a mi club de triatlón Marlys, a Lian, Goñi, Alberto Verdejo, a mis primos y...". Por si todavía le quedaba alguien. "A todo el mundo", remató.

"¡Grande Luis"

Luis, sin todavía jugar, se ganó un "ole" de Roberto Leal. "¡Grande Luis! Un aplauso para Luis", pidió el presentador y el público respondió con una gran ovación. Pocas presentaciones hay así en Pasapalabra y Rosa no pudo evitar reirse con la espontaneidad del joven madrileño.