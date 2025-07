Gisela rompe con su marido y padre de su hijo: "Voy a ponerle todo el alma"

Gisela Lladó, la artista española que saltó a la fama por Operación Triunfo y ahora ha vuelto a la pequeña pantalla por una de las mejores ediciones de 'Tu cara me suena', atraviesa uno de sus momentos personales más delicados. Pese a que a nivel profesional Gisela ha vuelto a aparecer en "prime time" demostrando su talento vocal que le dio la fama, a nivel personal acaba de romper con José Ángel Ortega, su marido y padre de su hijo.

Los rumores surgieron cuando José Ángel borró todas sus fotos junto a Gisela en las redes sociales y Gisela reconoció en la gala final de 'Tu cara me suena' que la canción elegida 'Nothing compares to you' de Prince era especial para ella. "Tiene una carga sentimental, un punto de conexión con este momento de mi vida. Si no me traiciona la emocionalidad y no se me rompe la voz voy a poder ponerle todo el alma que pueda", le explicaba a Manel Fuentes antes de su actuación.

En las últimas horas, Gisela confirma la ruptura a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Gisela: "Siempre seremos una familia"

"Después de un tiempo de reflexión y con todo el cariño que nos tenemos Jose y yo, hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. No ha sido una decisión fácil, pero sí tomada desde el respeto y el amor por nuestro hijo. Siempre seremos una familia, pese a nuestra separación como pareja. Os agradezco a todos el interés y la preocupación, tanto a los medios de comunicación como a mis seguidores. Muchas gracias por entendernos, respetar nuestra intimidad y acompañarnos", ha escrito.

La extriunfita está recibido los mensajes de apoyo de sus amigos y excompañeros como Geno o Manel Fuentes, quienes le mandan su cariño a través de los comentarios de Instagram.