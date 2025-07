Asraf, un papá con ojeras pero "con el corazón lleno"

Ojeroso, sí. Pero feliz, también. Isa Pantoja y Asraf Beno no pueden ser más felices tras convertirse en los padres de Cairo. El bebé ha hecho que Asraf viva por primera vez lo que es ser padre y está loco de emoción. El matrimonio disfruta de sus primeras veces en casa a pesar del caos que trae siempre un bebé a una casa.

En las últimas horas, el marido de Isa ha subido varias fotografías en su perfil de Instagram en las que no puede estar más orgulloso de Isa y del pequeño. Eso sí, pone atención en sus ojeras, fruto del desvelo nocturno y de que dormir por las noches será misión imposible durante los próximos meses... y con suerte.

Isa se adapta

La hija de Isa Pantoja se adapta a la situación después de un posparto duro en el que le ha costado dar el paso tras un embarazo "enormemente feliz e idílico". Tanto que "no estaba preparada para compartir a mi bebé con el mundo, pero él tenía que nacer mientras yo no tenía prisa por seguir sintiendo dentro sus pataditas y seguir siendo uno". Una etapa nueva que le está costando "altos y bajos". A tanto ha llegado su shock que reconoce que "no puedo ver fotos de embarazada ni ecos, ni siquiera he sido capaz de eliminar la aplicación de embarazo". Ese sentimiento de vacío, por fortuna, es normal en algunas madres y "cada vz es menor porque ahora ya es otra etapa aunque no seamos uno".

El significado de "Cairo"

El nombre Cairo, de origen árabe, significa "el fuerte" o "el victorioso". Deriva de la palabra árabe "Al-Qahira", que es también el nombre de la capital de Egipto, El Cairo. Este nombre se asocia con la fuerza, la conquista y el logro, y se dice que fue otorgado en honor al planeta Marte, que se veía en el cielo en el momento de la fundación de la ciudad