El truco de un diseñador español para arreglar un enganchón en la ropa: "Brujería"

¿Tienes un enganchón en la falda? No hace falta coser, solo necesitas una moneda para eliminarlo. Es el truco viral de Juan Avellaneda, diseñador de famosos e íntimo amigo de Tamara Falcó. Ya completamente recuperado de sus problemas de salud, el popular modista ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que explica cómo podemos borrar por arte de magia una carrera en una falda, un pantalón o cualquier otra prenda de satén.

Este tejido está últimamente muy de moda y lo mismo podemos encontrar vestidos lenceros que blusas. Es un tejido de algodón caracterizado por un elegante brillo exterior y una buena consistencia. Pero también es delicado y es fácil engancharlo con una sortilla, un reloj o cualquier otro objeto. La solución rápida y eficaz a esto la tiene Juan Avellaneda.

"Es superfácil. Tienes esto así y con una moneda haces esto. Y como has visto te queda impecable", explica. Lo que hace el diseñador es simplemente frotar el euro justo encima del enganchón. Y el resultado es increíble. "Un truquillo para cuando te pasan cosas como estas y tener la ropa siempre perfecta", apunta.

Hablan sus seguidores

Sus seguidores se rinden a su "superconsejo". "Pero qué tipo de brujería es esa??", escribe una. "Buenísimo", señala otra. "Lo he probado y funciona", confirma otra. "Qué maravilla, no se me hubiera ocurrido nunca", admite otra seguidora.

Problemas de salud

Juan Avellaneda ha pasado un auténtico calvario en lo que a su salud se refiere. A principios de este año, el famoso diseñador hizo saltar todas las alarmas al desaparecer de las redes sociales, donde a diario comparte consejos de moda y reflesiones sobre tendencias como esta última. Desde el Centro Médico Teknon de Barcelona, Avellaneda reveló los motivos de su ingreso y lanzó un mensaje cargado de reflexión.

El diseñador explicó que los médicos le detectaron problemas respiratorios y, aunque aseguró estar estable, le recomendaron permanecer hospitalizado durante algunos días para recibir tratamiento, ya que había perdido la voz. "Esto me ha hecho reflexionar sobre lo frágil que es todo y lo importante que es disfrutar del presente, porque, de verdad, la vida puede cambiar en un instante", confesó en una publicación que no tardó en llenarse de mensajes de ánimo y cariño.

Cáncer de testículos con 27 años

Anteriormente, en 2024, Avellaneda reveló que se estaba sometiendo a diferentes pruebas médicas a causa de varios bultitos que le salieron en los testículos, puesto que con 27 años sufrió un cáncer testicular del que afortunadamente se recuperó completamente.

Avellaneda explicó que llevaba algún tiempo sintiendo dolor en dicha parte del cuerpo no haya tardado en hacerse diferentes chequeos para comprobar que no se trate de una posible recaída en su enfermedad: "Estamos de pruebas médicas. Quedan cosas por hacer pero me han dicho que está todo bien", aseguró tranquilizando a sus seguidores.