Este es el motivo por el que Carlos Herrera rechazó participar en 'Torrente': él sí quería

Como recoge Quim Casas en este artículo, Santiago Segura (Madrid, 1965) se ha convertido en el director/actor revienta taquillas del cine español, sobre todo con la saga 'Padre no hay más que uno', que ya va por la quinta entrega.

Eso sí, este "amiguete" también ha cosechado otros éxitos como por ejemplo con Torrente. Su primer año de estreno fue en 1998, bajo el título ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’, en la que el personaje del grasiento y facha comisario Torrente se incrustaba en un estilo heredado de la comedia esperpéntica, la acidez berlanguiana y lo políticamente incorrecto. Al igual que 'Padre no hay más que uno' ya cuenta con cinco entregas.

Sin embargo, pese al éxito de la saga, hay un famoso que rechazó participar en esta serie de películas: Carlos Herrera. Al parecer, el veterano comunicador declinó la propuesta de Santiago Segura, aunque tal y como ha revelado el actor y director de cine, él sí quería aparecer en pantalla.

"Carlos Herrera fue por culpa de Mariló"

En palabras de Santiago Segura, "según Carlos Herrera y su hijo, fue Mariló porque él "estaba dispuesto" a hacer de villano y fue su exmujer la que dijo "no", algo que le sorprendió porque "era muy fan de la saga Torrente".

Álex de la Iglesia también dijo no... por su madre

Quien también rechazó a Santiago Segura fue Álex de la Iglesia. "Me dijo que sí, pero luego me llamó un día y me dijo 'Oye, que se lo he comentado a mi madre y me ha dicho que yo soy un director, que no soy un payaso' y yo le dije 'pero tío, si está Fernando Trueba, que tiene un Oscar'.

