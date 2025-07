Preocupación por el estado de Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja: "Se supone que tengo que estar feliz, pero no"

Hace meses que Omar Sánchez anunciaba que su relación con Marina Ruiz había llegado a su fin tras dos años juntos. La pareja decidía tomar caminos por separado y desde entonces, el canario ha jugado al despiste con su nueva vida personal. Además de no confirmar si está de nuevo enamorado, el canario ha reaparecido en redes sociales para lanzar un inesperado mensaje a pocos días de su cumpleaños.

A las puertas de los 34, el ex de Anabel reconoce que se siente "raro", probablemente, porque la vida que imaginó con 34 no era la que está viviendo en este momento. Él mismo se explica en estos términos: "Se supone que tengo que estar feliz... pero no".

El propio Omar asume que "uno no puede estar siempre feliz" pero sentirse así en tu cumpleaños significa que algo no va bien. "Hay que seguir luchando", dice, después de que su vida se haya desbaratado sentimentalmente.

Storie de Omar. / Instagram

Ruptura

Cansada de los rumores, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' comentó que estaba harta de que la tachasen de "la mala" de la relación por no pasar tanto tiempo en el domicilio que compartían y aclaró que seguían juntos. Pero ahora, unas declaraciones de ambos en sus respectivos perfiles de Instagram han vuelto a disparar las alarmas de sus seguidores, que están convencidos de que si no ha habido ruptura, sí que están atravesando una profunda crisis.

Fracaso

"Nunca es un fracaso, siempre es una lección", ha comentado el exmarido de Anabel Pantoja en sus stories y, unas horas después, compartía un post en el que decía: "En ocasiones, la vida separa a las personas para que se den cuenta de lo que significan la una para la otra". Una frase que sus 'followers' han entendido como la confirmación de su crisis con Marina. "Cabeza alta y conciencia tranquila, ¡a luchar por tus objetivos!", ha comentado en el post su mejor amigo, Eleazar Alonso, avivando aún más los rumores.