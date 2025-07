La revelación de Cristina Pedroche horas antes de dar a luz: "Una revolución que no tendrá fin"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz cuentan las horas hasta la llegada de su segundo hijo, que se aventura muy próxima. Hasta entonces, no cesa su trabajo y compromisos profesionales, como ha mostrado la comunicadora madrileña en su última publicación de Instagram.

Recientemente hizo un cuestionario a sus seguidores y a la pregunta de si tiene a la vista algún proyeco profesional diferente, Cristina Pedroche respondió que "hay varias cosas" en el futuro, pero una la tiene "especialmente ilusionada". La comunicadora ha encontrado una marca que la va a acompañar en esta "nueva aventura".

Pedroche finalmente ha desvelado la sorpresa y contado a sus seguidores que ha firmado un contrato de patrocinio con una marca deportiva española para crear su propia línea 'barefoot'. "Necesitaba una marca que tuviera mis mismos ideales y criterios y por fin siento que vamos a hacer algo grande", ha escrito.

Pedroche ha añadido que en los próximos meses irá enseñando lo que está preparando junto a esta firma en materia de 'barefoot', deporte, casual, ropa e incluso pádel. "Empieza una revolución que no tendrá fin porque la moda debe ir de la mano de la salud de los pies", ha concluido.

"No pienso correr el riesgo"

En el cuestionario con sus seguidores también salió el tema de poner pendientes a su hija Laia, ante lo que Pedroche respondió: "Por supuesto que no". "No concibo hacer pasar un mal rato a un bebé por una cuestión estética", añadió.

Cristina Pedroche cuestiona si se le ponen pendientes solo a las niñas porque "no somos suficientemente bonitas", porque "si es niño no se hace". Eso sí, la cosa cambiará cuando su hija sea mayor: "No soy nadie para negar que me encantan los pendientes, pero no en bebés", apostilló.