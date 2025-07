La reacción de Manu al ver el increíble bote de Pasapalabra: "Una cifra de vértigo"

El programa de este lunes no fue uno más para Manu y Rosa. Ambos concursantes jugaron por un bote de 1.828.000 euros, el dinero que se llevó en 2021 Pablo Díaz, el primer ganador de Pasapalabra de esta etapa, es decir, desde su vuelta a Antena 3. Fue Roberto Leal el encargado de recordarlo, aunque Manu y Rosa lo sabían a la perfección. Como tantos otros espectadores, tienen clavada esta cifra a fuego. Eso llevó al madrileño, que ya es el segundo concursante más veterano con 289 programas, tras Orestes Barbero, a reflexionar sobre el bote actual. "Una cifra de vértigo", aseguró. "Sí, estamos entrando en botes históricos", apuntó Roberto Leal.

Manu y Rosa no solo han superado a Pablo Díaz, sino también a Óscar Díaz, el último ganador de Pasapalabra. Eso pasó la semana pasada, además con una doble coincidencia para Rosa. "¿Os trae algún recuerdo este bote? 1.816.000 euros", preguntó el pasado jueves Roberto Leal a Rosa en los primeros minutos del programa. "Óscar", contestó la gallega, haciendo referencia al gran premio que ganó en mayo de 2024. "Efectivamente, el último bote que hemos dado en Pasapalabra que se llevó Óscar es de 1.816.000 euros", aclaró el presentador del programa.

Pero lo que no sabía Leal es que había otra coincidencia más. "¿Cuál es mi programa?", preguntó Rosa. Y el presentador le dio el número 157. "También fuese ese si no recuerdo mal", aseguró ella. Roberto Leal no se lo podía creer y, después de unos minutos, lo confirmó. Sí, Óscar Díaz ganó 1.816.000 euros en el programa 157. Sin embargo, Rosa no repitió la gesta de Óscar el pasado jueves. Y tampoco pasó este lunes con la de Pablo Díaz. El bote sigue sin salir y, por tanto, continúa creciendo, siendo ya el segundo más alto de la historia del concurso de esta etapa. Así las cosas, a Rosa y a Manu solo les queda conquistar el premio de Rafa Castaño, que el 16 de marzo de 2023 se llevó la increíble cifra de 2.272.000 euros.