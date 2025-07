La candente confesión sobre el cumpleaños de Lamine Yamal: "Me pidieron 12 chicas..."

Es algo que solo ocurre una vez en la vida. Eso ha sido lo que ha debido pensar Lamine Yamal sobre su 18º cumpleaños. Apenas queda menos de una semana para que el astro del FC Barcelona cumpla las velas de su mayoría de edad el próximo 13 de julio. En pleno descanso entre la pasada temporada y la nueva campaña, el delantero estaría planeando una gran fiesta para este momento tan especial para él, contando con algunos 'extras' en su fiesta que la mayoría de mortales no se podrían permitir y que han puesto al rojo vivo las redes sociales durante las últimas horas.

En el último programa de 'TardeAR', se ha contado con la presencia de Claudia Calvo, una modelo conocida por sus vaivenes en el mundo de la noche y que habría sido una de las personas encargadas de que todo saliese a la perfección el próximo domingo. Según ha explicado la catalana, la petición era bastante directo y "buscaban 12 chicas para el cumpleaños de Lamine". Pese a que asegura que ella no se dedica a este tipo de trabajos "el haber trabajado en el mundo de la noche como camarera hace que conozcas a muchas chicas de imagen... o de compañía".

Algunas de las mujeres con las que se puso en contacto Claudia Calvo mostraron su conformidad con ser parte de la fiesta, aunque ella misma reconoce que "no me están asegurando que no tengas que tener un intercambio con ellos", en referencia a ir más allá de aparecer en el contenido multimedia de la celebración. Con tono jocoso, uno de los colaboradores de este programa le preguntaba si "era necesario que las chicas fueran del Barça", a lo que no dudó en responder que "se fijaban más en la talla del pecho o el color del pelo", en clara alusión al trabajo a realizar.

Lamine Yamal, nacido en 2007, se ha convertido por derecho propio en uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol mundial. Antes incluso de cumplir la mayoría de edad, el extremo catalán ha sido el buque insignia del FC Barcelona en su 'renacer' europeo y también de la selección española en la consecución del título en la última Eurocopa. Hasta el momento, suma 25 goles y 29 asistencias en los 106 partidos que ha jugado con el primer equipo azulgrana, lo que le coloca a la vanguardia de muchos registros de precocidad del club de la Ciudad Condal.