Arturo Pérez-Reverte se defiende tras su polémica con Bertrand Ndongo: "No han comprendido gran cosa"

Durante la tarde de este martes, 8 de julio, el Congreso de los Diputados debatía una nueva normativa para limitar la acción de lo que el Gobierno denomina como 'ultras' o 'pseudo-periodistas', en referencia a personas como Vito Quiles, Javier Negre o Bertrand Ndongo. Precisamente, este último ha sido protagonista de una polémica durante las últimas horas, tras su encontronazo en plena calle con el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte. Un roce que no ha pasado desapercibido en redes sociales por la respuesta de este último protagonista de los hechos.

Todo comenzaba este pasado domingo, cuando Ndongo recriminaba su actitud a Pérez-Reverte, asegurando que "me amenazó y tuvo una actitud violenta, muy poco democrática conmigo", acompañando el tuit de un vídeo en el que se veía como el novelista se negaba a responder a sus preguntas y tapaba la cámara con una gabardina que tenía en sus manos. En esta situación, el reportero de Periodista Digital le reprochaba al momento su actitud, tratando de buscar una explicación a este momento incómodo que se vivía entre ambos en las calles de Madrid.

Haciendo muestra de su 'status' de personaje habitual en redes sociales, Arturo Pérez-Reverte no tardaba en entrar al juego y respondía directamente que "ya no me acordaba de este imbécil", en eferencia al hispano-camerunés. La riña entre ambos se mantuvo durante las siguientes horas, con una respuesta casi inmediata de Ndongo, que insinuaba que Pérez-Reverte "iba borracho y con una jovencita, es lo único que se me había olvidado mencionar", para luego lanzar una sutil amenaza o advertencia a su breve interlocutor diciendo que "se le ha visto el plumero".

Polémica zanjada

Arturo Pérez-Reverte, cansado ya de esta situación generada después de ser interceptado en la calle por Bertand Ndongo, ha querido zanjar la polémica este martes, con una nueva publicación en sus redes sociales. "Si hay lectores o tuiteros que, como dicen, me leen o siguen desde hace años y creen que debía haberme detenido a conversar con este individuo, es que no han comprendido gran cosa", aseguraba el que fuera corresponsal de guerra durante la década de los '90. Asimismo, lanzaba un dardo a esos 'followers' y les comentaba que "les agradecería mucho que sigan o lean a otros".