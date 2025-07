La impresionante declaración de amor de Marta Peñate a Tony Spina...y viceversa

Contra viento y marea. Después de dos meses desde que Marta Peñate y Tony Spina anunciaran que habían perdido el bebé que esperaban, ela pareja resiste unida al gole por el aborto espontáneo sufrido, un duro revés que dejó a la exconcursante de reallities totalmente destrozada. Sin embargo, ha recuperado la ilusión junto a Tony, que la ha hecho volver a sonreír tras varios intentos frustrados.

El amor está más fuerte que nunca entre ellos. Prueba de ello es la declaración de amor que Peñate ha publicado en sus redes sociales donde reflexiona sobre cómo se conocieron: "Te conocí como un amigo y acabaste siendo el amor de mi vida. La persona con la que quiero estar el resto de mi vida… hasta que seamos viejitos y uno de los dos tenga que abandonar el barco… en las buenas y en las malas, no necesito que un cura me lo diga. Te amor, y gracias por apoyarme y estar a mi lado EN TODO".

Y si esta declaración ha enternecido hasta el más frío del universo, la respuesta de él no se ha hecho esperar. Spina le ha contestado de inmediato de forma pública: "Las mejores cosas ocurren cuando menos te lo esperas. Eres mi más bonita casualidad. Lo típico de estar en pareja y decir “eres el amor de vida” o “vamos a estar siempre juntos” solo puedo decir que todo lo que he sentido y siento jamás lo he sentido. Te amo".

Recuperación

Tras el duro golpe, Marta y Tony solo deseaban que "todo pasara pronto" y a corto plazo pueda "volver a subir contenido riendo y siendo feliz", explica. Y así ha sido, ya que ella misma hasta en los peores instantes ha argumentao que "la vida es muy bonita y aunque sean momentos duros, seguimos teniendo motivos para sonreír".