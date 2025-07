La impactante revelación de Carlos Sainz Jr.: "Me crece a 42 centímetros"

El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. pasa por un buen momento profesional. A su reciente fichaje por la escudería Williams hay que sumar su implicación en la incorporación del circuito Madring, por las calles paralelas al IFEMA de Madrid, a la competición automovilística más importante del mundo.

Aprovechando un parón en su calendario, ha podido pasarse por el podcast 'El Cafelito', de Josep Pedrerol, donde ha dejado algunas anécdotas de lo más curiosas relacionadas con los cambios que experimenta el cuerpo cuando se conduce un Fórmula 1.

El cuello es una de las partes del cuerpo que más se involucran en el ejercicio que supone pilotar un monoplaza, ya que sus músculos son los que ofrecen resistencia a las fuerzas G. Según Sainz, el cuello le crece de 38 centímetros sin entrenar a 42 centímetros de diámetro durante la temporada.

"Ahora que tengo un patrocinador, le pido que no me hagan los cuellos en enero (fuera de temporada) porque luego me crece". Por eso, se hace las camisas en noviembre, "cuando tengo el cuello muy ancho", ha contado entre risas.

Carlos Sainz Jr. será piloto de Williams hasta 2026 después de quedar fuera de los planes de Ferrari, que le quitó su asiento para fichar a Lewis Hamilton, ocho veces campeón del mundo de Fórmula 1.