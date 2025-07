Álvaro Muñoz Escassi "traiciona" a Telecinco y concede sus primeras palabras tras su ruptura con Sheila Casas a TVE

Tan solo dos días después de anunciar el final de su relación con Sheila Casas, Álvaro Muñoz Escassi ha decidido romper su silencio. Y lo ha hecho lejos de Telecinco, la cadena en la que ha desarrollado su carrera como personaje televisivo. El jinete ha elegido a TVE para hacer sus primeras declaraciones, concretamente a Anne Igartiburu, presentadora del espacio 'D Corazón'.

Igartiburu explicó este domingo que había estado en contacto directo con Escassi, quien quiso transmitirle un mensaje para aclarar su postura: "Estoy bien. Me he portado bien, no me he portado mal. No me ha dado tiempo a portarme mal", aseguró a través de la periodista.

Con esta afirmación, el exconcursante de 'Supervivientes 2025' intenta atajar las especulaciones que han comenzado a circular en redes y medios de comunicación sobre una posible deslealtad como causa de la ruptura. Desde su entorno más cercano, algunas voces han dejado caer que el jinete podría haber tenido un comportamiento inapropiado, lo que Escassi desmiente tajantemente.

También Sheila Casas ha querido zanjar esos rumores. A través del periodista Javi de Hoyos, la hermana de Mario Casas afirmó con rotundidad que no ha habido infidelidad alguna. “Se están diciendo muchas mentiras. En absoluto ha habido infidelidad por parte de ninguno”, expresó. Además, quiso dejar claro que su relación fue completamente tradicional, sin terceras personas implicadas.

En sus redes sociales, la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' también compartió un mensaje en la misma línea: “Nuestra relación no ha terminado por una infidelidad. No ha existido tal cosa por parte de ninguno de los dos. Nos deseamos lo mejor y seguimos teniendo mucho cariño y respeto mutuo”.

Resulta llamativo que Escassi no haya elegido ninguno de los programas de Telecinco para pronunciarse públicamente. Su conversación con Anne Igartiburu ha sido interpretada como un gesto significativo que podría marcar cierta distancia con Mediaset, cadena que en los últimos meses ha sido su plataforma principal de visibilidad mediática gracias a 'Supervivientes' y 'Tardear'.