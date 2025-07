'Zapeando' pesca en Mediaset a su nueva colaboradora: regresa a Atresmedia tras ocho años en la competencia

Ocho años después de abandonar laSexta para probar suerte en otros canales, Irene Junquera ha regresado al plató donde trabajó durante años. Este jueves, la periodista ha reaparecido como nueva colaboradora de 'Zapeando', convirtiéndose en el último fichaje del programa de tarde de Atresmedia, que renueva su plantel de rostros habituales de cara al verano.

Junquera, que fue parte del equipo durante la etapa de Frank Blanco, dejó el programa en 2017 para incorporarse a Mediaset. Allí participó en proyectos como 'All you need is love... o no', 'GH VIP' o 'El Desmarque'. Ahora, vuelve al grupo que impulsó su carrera, y lo hace con un doble compromiso: no solo se incorpora a 'Zapeando', sino que también será copresentadora del nuevo concurso '99 para ganar', junto a Miki Nadal.

Su vuelta a la sobremesa de laSexta se ha vivido como un reencuentro más que como una novedad. “Si lo piensas, no soy tan nueva”, bromeaba ella misma nada más sentarse en la mesa junto a Dani Mateo, Nacho García, Mónica Cruz e Iñaki Urrutia. Precisamente este último no tardó en lanzar la primera pulla: “Últimamente, cada vez que vengo hay alguien nuevo a mi lado, no estoy tranquilo”. Junquera respondió entre risas: “Yo le conozco más de lo que me gustaría”.

Con esta incorporación, Atresmedia refuerza su apuesta por recuperar caras conocidas y combinar entretenimiento y experiencia en su parrilla veraniega. Irene Junquera vuelve a casa tras su etapa en la competencia, y lo hace con un papel protagonista tanto en la tarde diaria como en uno de los formatos estrella de la próxima temporada.