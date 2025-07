Rosa sorprende a Manu y se desata por completo en Pasapalabra: "Bésame"

Rosa se desató por completo en el último programa de Pasapalabra. Durante la prueba musical de La Pista, la concursante gallega cantó como pocas veces lo hizo en sus 157 programas, dejando boquiabiertos a Manu y a Roberto Leal. "Cómo te sienta el verano. Estás suelta, suelta", le dijo el presentador.

La gallega se desinhibió con una conocidísima canción de Elvis Crespo: "Suavemente". Roberto Leal dio paso a la música y, tras ello, tomó la iniciativa Rosa: “Suavemente… ¡no, espérate! ¿Es esa? Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez”, dijo cantando. "Cómo te sienta el verano, Rosa. Está suelta, suelta. No es esa, pero me ha encantado esa parte", reaccionó Roberto Leal, que pasó a la siguiente pista: el título dicho con otras palabras.

Decía así: el gesto de sonreír tuyo. Y Rosa anduvo de nuevo muy rápido: "Tu sonrisa". También de Elvis Crespo. La gallega se llevó así el duelo frente a Manu. Eso sí, no se animó a bailar, como sí lo hizo en alguna ocasión Manu. Sin ir más lejos, esta semana con Belinda Washington y Mariano Peña.

Manu y Rosa llegan al bote que ganó Óscar Díaz

Este jueves Manu y Rosa jugaron por un bote de 1.816.000 euros. No es una cifra cualquiera, sino que es la cantidad de dinero que se llevó hace poco más de un año el último ganador de Pasapalabra, Óscar Díaz.

"¿Os trae algún recuerdo este bote? 1.816.000 euros", preguntó Roberto Leal a Rosa en los primeros minutos del programa. "Óscar", contestó la gallega, haciendo referencia al gran premio que ganó en mayo de 2024. "Efectivamente, el último bote que hemos dado en Pasapalabra que se llevó Óscar es de 1.816.000 euros", aclaró el presentador.

Pero lo que no sabía Leal es que había otra coincidencia más. "¿Cuál es mi programa?", preguntó Rosa. Y el presentador le dio el número 157. "También fuese ese si no recuerdo mal", aseguró ella. Roberto Leal no se lo podía creer y, después de unos minutos, lo confirmó. Sí, Óscar Díaz ganó 1.816.000 euros en el programa 157.

Manu gana el Rosco

Sin embargo, Rosa no repitió la gesta de Óscar. La gallega, que venía de varios empates y numerosas victorias, perdió en el Rosco de este jueves. Se plantó con 22 aciertos, tras cometer un fallo. En ese momento, Manu llevaba 19 letras en verde. "Necesitas tres para empatar sin fallos", le puso en situación Roberto Leal. El madrileño acabó con 22 aciertos, igual que Rosa, pero sin errores. Así que ganó.