Montoya reaparece con un comunicado tras su paso por 'Supervivientes': "No todo vale"

A lo largo de los últimos meses, su cara ha sido una de las más alegres del panorama televisivo nacional. Primero en 'La isla de las tentaciones' y luego en 'Supervivientes', José Carlos Montoya se ha hecho un hueco en el corazón de muchos telespectadores por su buen humor y ocurrencias. Hasta que toda la fama acumulada durante este último año ha podido con él y ha apagado su sonrisa. Un salto al estrellato que se fue gestando poco a poco, pero que también le ha costado más de un disgusto, además de la que parece ser la ruptura definitiva con su pareja, Anita Williams.

A solo un día de cumplir la centena en la República Dominicana, el utrerano acabó su aventura en 'Supervivientes' en tercera posición, solamente superado por Borja González y Álvaro Muñoz Escassi. Pese a su buen resultado, sorprendió a los seguidores del programa al no aparecer en el debate final por prescripción médica, poniendo sobre alerta a los miembros del programa y a sus seguidores. Desde entonces, sus apariciones han sido escasa y fugaces, dejando entrever que Montoya no se encontraba en un buen momento, ni en el plano físico ni emocional.

Y todo tenía un motivo. Una razón para decir "no todo vale", como repite en varias ocasiones en un comunicado publicado en sus redes sociales este jueves, 3 de julio. Con el título de 'A mis queridos Flamenc@s', José Carlos Montoya se abre en canal y pone negro sobre blanco todo lo que siente ahora mismo. El concursante televisivo lamenta que "es imposible curar abriéndote en canal en un contexto en el que todo vale y tu exposición da lugar a que sigan hiriéndote cada vez más profundo", en referencia a su paso encadenado por los dos 'reality' estrella de Mediaset.

¡Basta!

"No soy un robot, soy una persona que se enamoró, que sufrió y cayó dentro de una maquinaría forzada", relata Montoya en los primeros párrafos de su carta, tratando de explicar que su relación con Anita Williams trascendió todos los límites saludables para ambos. Para sus seguidores, lanza una disculpa "por no estar bien y a la altura quizás de muchos de vosotros", no sin antes repetir que "no soy un robot y no tengo culpa de todo lo vivido en estos meses". En definitiva, el andaluz lanza un grito de auxilio, pues "consciente de todo, a día de hoy, he dicho ¡basta!".