De "la tranquilidad" al juzgado, pasando por el miedo: Así creció Álvaro, el niño de la piscina de Teruel

"La tranquilidad es lo que más se busca". Si hace aproximadamente 12 años era usted usuario de redes sociales, sabrá de sobra de qué vídeo hablamos. Un corte de un programa de Aragón Televisión traspasó las fronteras de dicha región y se hizo famoso en toda España. El protagonista de uno de los primeros y más longevos 'memes' de este país era Álvaro Muñoz, un niño que se encontraba en la piscina de la localidad turolense de Fuentecerrada. Desde ahí, lanzó una frase que le ha perseguido desde entonces, tanto para conseguir la fama momentánea como para sufrir un calvario personal.

El gran problema de aquel corte que se emitió en directo en la televisión pública aragonesa fue lo que acompañó a aquel mensaje sobre la calma y el 'relax', pues el aún imberbe Álvaro Muñoz prosiguió diciendo que "otras piscinas están llenas de panchitos, cubanos y todo eso". Unas declaraciones que, pese a ser dichas por un niño en ese momento, no dejan de destilar un fuerte aroma racista. Sin embargo, este joven turolense no pudo pasar página de su error, pues ha habido momentos en su vida en los que "no podía ni salir a la calle" debido a que llegó incluso a recibir "amenazas de muerte".

Su caso ha vuelto a la escena pública en los últimos días, después de que un Álvaro Muñoz mucho más formado y adulto haya querido contar su historia en diversos medios de comunicación y programas, como es el caso de 'En boca de todos' en Cuatro. El aún joven, que ahora se encuentra en el ecuador de su veintena, asegura haber tenido desde entonces "17 juicios a cuenta de este vídeo, todos ellos acusado de racismo o xenofobia". Según relataba ante las preguntas de los distintos colaboradores, todos estos litigios habrían tenido una sentencia favorable para sus intereses.

Una adolescencia marcada

En uno de los momentos de la entrevista que recogía el programa de Cuatro, el turolense no esconde los malos tragos que ha pasado durante la última década. "He llegado a pensar en quitarme del medio", asevera Álvaro, que en su momento quiso poner fin a todos los problemas derivados del vídeo de manera drástica. Por suerte para él, confirmó que fue "algo puntual" y que ahora mismo "tengo otro pensamiento diferente, pese a que aquello me salió de dentro", en referencia a sus comentarios. Una mentalidad que le ha llevado a plantearse ser sacerdote, siguiendo el camino de una familia muy devota como la suya.