Las redes se dividen por los cánticos ofensivos en un concierto de Juan Magan: "Yo no puedo, pero..."

No es la primera vez que ocurre, pero no por ello se rebaja la gravedad de que un concierto tenga cánticos ofensivos por parte del público. Pese a que se ha convertido en tónica habitual en algunos espacios y rangos de edad, se sobreentiende que los artistas no deben dar pie a estos comportamientos, como ha ocurrido recientemente en el Big Sound Festival celebrado en Valencia. Fue allí donde Juan Magan mostró una actitud que ha sido rápidamente cuestionada -aunque también alabada por otros- en redes sociales, debido a su apoyo al público allí presente y sus proclamas.

Los cánticos fueron, una vez más, los de "¡Pedro Sánchez, hijo de ...!", que ya han levantado ampollas en los últimos meses en otros eventos y escenarios. Para algunos, se trata de una 'chiquillada' de jóvenes que en ciertos casos no tienen ni siquiera la edad legal para votar. Para otros, es una muestra más del descontento generalizado con el Presidente del Gobierno después de los casos de corrupción que salpican a su partido, siendo el más reciente el renombrado como 'Caso Cerdán'. Sea como fuere, en un ambiente lúdico como un festival de música, se debería esperar un ambiente menos crispado.

En medio de una de las canciones del popular artista catalán, una parte del público comenzó con los mencionados cánticos, que poco a poco fueron creciendo en el recinto festivo. Ante esta situación, Juan Magan no quiso poner freno a los mismos, sino que respondió con un "Yo no puedo decirlo, pero...", orientando de nuevo el micrófono hacia la pista de baile donde se congregaban miles de personas. "Llevas viviendo de 5 canciones que sacaste en los 2000, a ver cuando se te acaba el chollo y te pones a trabajar" contestaba una usuaria de X -antigua Twitter-, mientras desde el otro 'bando' se recriminaba a los medios aludiendo que "censuran y omiten las muestras de rechazo contra Mr. Teflón".

Badalona

El 31 de enero de este año, Badalona -municipio natal de Juan Magan- acogió en su Palau Olimpic lo que prometía ser uno de los eventos del año, al menos en el mundo de los 'streamers'. Jordi Wild, con la colaboración de otros creadores de contenido como 'El Xokas', organizaron en la ciudad catalana el 'Dogfight Wild Tournament Tertium Mortis' ante miles de espectadores. Unos asistentes que, en un cierto momento de la noche, estuvieron a punto de echar todo el trabajo por tierra con los cánticos de "¡Pedro Sánchez, hijo de...!". Al menos, esa fue la reacción de Jordi Wild, que apareció en el papel de víctima señalando que "la gente no se da cuenta de que con estas mierdas me perjudican".