La reacción de Omar Montes, expareja de Isa Pantoja, tras conocer el nombre de su hijo: "Tendrían que llamarlo Omar"

Isa Pantoja, Asraf, Albertito y Cairo, el primer bebé en común de la pareja, ya son una familia de cuatro. El nacimiento de Cairo ha traído la felicidad al hogar, a pesar de que la hija de la tonadillera está atravesando un postparto emocionalmente complicado, con subidas y bajadas. A Isa le ha costado dar el paso después de un embarazo en el que ha sido "enormemente feliz e idílico". Tanto que "no estaba preparada para compartir a mi bebé con el mundo, pero él tenía que nacer mientras yo no tenía prisa por seguir sintiendo dentro sus pataditas y seguir siendo uno". Una etapa nueva que le está costando "altos y bajos".

Aunque ni su madre ni su hermano le han felicitado por su sobrino y nieto, respectivamente, a la pareja le llueven las felicitaciones. Sorprende una de las últimas, que proviene de una expareja de la influencer, Omar Montes. Aunque su relación con Isa no duró más que tres meses, su relación fue intensa y para él supuso el pasaporte para participar en Supervivientes 2019, edición que ganó.

Los periodistas le han preguntado al artista por el segundo hijo de Isa Pantoja y él, más ancho que largo, respondió así: "Tenían que haberle puesto Omar de nombre". Tras conocer que su nombre es Cairo, se ha mostrado contento: "Bonito nombre también, sí señor, me gusta". Una forma educada e irónica de decir "lo mismo me da que me da lo mismo". En cualquier caso, le desea "lo mejor" a la que fuera su pareja, de la que guarda buenos recuerdos familiares.