Fran Rivera, sin palabras tras conocer la detención de su hermano Cayetano

Mal momento el que vive en las últimas horas Cayetano Rivera, que ha sido arrestado en las últimas horas en en Madrid tras protagonizar un episodio conflictivo en una hamburguesería del centro de la capital. Según el programa 'Y ahora Sonsoles', el enfrentamiento terminó con el torero esposado en el suelo y varios agentes implicados en una intervención que ahora se investiga.

Al parecer, todo comenzó cuando Rivera acudió a un local de comida rápida de madrugada. Al llegar a la caja, un empleado le indicó que debía sacar un ticket para ser atendido, como establece el sistema del establecimiento. La respuesta del torero, según testigos recogidos por el programa de Antena 3, fue "un estallido de nervios y un comportamiento violento, que llevó a los trabajadores a avisar a la policía". Ante esta situación, el torero niega la mayor y ha hablado para denunciar que la actuación de los agentes "fue desproporcionada". No obstante, aclara en un comunicado que "en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad", ha dicho.

El hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri, no obstante, ha mostrado su "absoluto respeto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco". No obstante, pide encarecidamente "discreción y responsabilidad", sobre todo, por el "impacto que puede tener en el ámbito personal e institucional". Bien sabe el torero que pedirle discreción a la prensa con este tipo de asuntos es casi misión imposible.

La reacción de su hermano Fran

Fran Rivera era desconocedor de los hechos y se enteraba por la prensa, en concreto, por "TardeAR", cuando un periodista le llamó en busca de su reacción. Y vaya que la encontró porque no pudo mostrarse más sorprendido por la detención de Fran: "¿Pero qué me estás diciendo, que mi hermano ha sido detenido? Pues no me lo puedo creer, de él no me lo puedo creer".

Parecida reacción ha tenido su primo Canales Rivera, que tampoco daba crédito: "Me resulta raro que él tenga un trato obsceno con alguien, pero no me sorprende que no sepamos nada y que se haya callado".

Cancelación de la corrida de Burgos

Por el momento, la primera consecuencia del acto de Cayetano Rivera ya está anunciada: cancela su próxima aparición pública: "Lo que más siento es no poder estar en Burgos y despedirme de su afición".