El flirteo entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu crece desde Londres: "Haré lo que ella quiera"

La temporada de Carlos Alcaraz escapa ya cualquier tipo de calificativo. Unos últimos meses casi perfectos, con triunfo en Roland Garros y subcampeonato en el Open de Australia, han puesto los cimientos para mantener la 2ª posición en el Ránking ATP, solo superado por un Jannik Sinner que es ahora mismo el único tenista capaz de sobrepasar la barrera de los 10.000 puntos. Sin embargo, durante los últimos días el tenista de El Palmar ha sido también noticia por los rumores sobre una posible relación sentimental con la también tenista Emma Raducanu, con la que hará pareja en dobles mixto próximamente.

Si bien es cierto que estos rumores habían sido esporádicos en el pasado, el anuncio de su participación conjunta en el US Open ha hecho que se acrecienten. Además, los propios protagonistas han querido jugar con la prensa en algunas ocasiones, dando respuestas ambiguas y abiertas sobre su posible noviazgo, lo que no ha hecho más que acrecentar dichos rumores. La última entrega de este culebrón llega desde Wimbledon, donde ambos están inmersos en el tercer 'Grand Slam' del año, el único que se disputa sobre la superficie de hierba a comparación de los ya mencionados Open de Australia, Roland Garros y US Open.

En un divertido vídeo publicado por la BBC, el entrevistador le sugería a Emma Raducanu que lanzara una pregunta a 'Carlitos' para que este la contestara en su posterior entrevista. Ni corta ni perezosa, la tenista británica ponía su punto de mira en el US Open. "¿Qué porcentaje de la pista podrías cubrir en Nueva York?", preguntaba la actual nº 40 del ránking mundial femenino. Un rato después, Carlos Alcaraz recogía el guante con una sonrisa en su boca y aseguraba que "ella será la jefa [en el US Open], yo simplemente haré todo lo que ella me pida", dando pie a un sinfín de comentarios sobre su flirteo.

Victoria sufrida

El paso de Carlos Alcaraz por Wimbledon, al menos en su inicio, no parece ser un camino de rosas. Pese a que frente a él tenía al segundo tenista más veterano del cuadro masculino, el de El Palmar tuvo que batallar durante cinco sets para vencer a Fabio Fognini. Un nuevo récord, esta vez con menos lustre que otros muchos que ostenta el murciano, pues fue el partido más largo de primera ronda para un campeón reinante en el All England Club. Sobre el papel, su siguiente rival es muchísimo más asequible, pues Oliver Tarvet llega a la hierba británica con un 733º puesto, el peor ránking de todos los participantes.