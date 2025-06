Marta Riesco denuncia el acoso que sufre por parte de una reportera de "Y ahora Sonsoles": "Habría que verlos en la cama"

Marta Riesco está harta de los comentarios ofensivos y ha decidido desenmascara a una compañera de profesión. Una reportera que ha trabajado en el programa de Antena 3 "Y ahora Sonsoles" (competencia directa de los formatos en los que ha trabajado Riesco en los últimos años) le ha estado mandando mensajes directos a su Instagram ofensivos. Riesco ha decidido hacerlos públicos porque "estos ataques hacen flaco favor a los que trabajamos en televisión".

La reportera del programa recién cancelado "La familia de la tele", de TVE, señala a la periodista María Rivas, de Antena 3, como autora de varios mensajes que recibe desde hace algún tiempo para criticarla a ella y a los que están a su alrededor. Riesco comparte un comentario que hizo a una foto que publicó junto a su pareja, el cantante Alejandro Caraza, en la que los criticaba a ambos. Así decía: "Habría que verlos en la cama debe ser un espectáculo. Necesitan perder muchos kilos".

Aunque Riesco no la conoce personalmente ni sabe a qué se debe su animoadversión hacia ella asegura que la sigue "mucha gente del medio". No ve justo que una compañera haga este tipo de "ataques", tal como los califica Marta. Pese a que entiende que puede recibir críticas por ser un personaje público, no ve correcto que lo haga una compañera del medio. "Creo que callarnos es permitir este tipo de cosas solo porque trabajamos en televisión", argumenta.

La publicación de Marta Riesco denunciando acoso por parte de una compañera / INSTAGRAM / @marta.riesco

La reportera de TVE tomó la decisión de desenmascarar a la compañera del medio al recibir un mensaje que criticaba a uno de sus amigos. No ve justo que los ataques se hagan en privado. "Mientras muestra una cara cuando se enciende el piloto rojo, es esta su realidad", comenta en relación a los mensajes que le manda.

Mejor reportera

Las críticas no frenan a Marta Riesco. Sigue celebrando. Pese a que han cancelado el programa de TVE en el que trabajaba, está feliz por los logros que está consiguiendo a nivel profesional.

La publicación "Poco pasa" le ha otorgado el premio a la mejor reportera de entretenimiento. Se ha mostrado "feliz" ante este premio y ha querido agradecérselos a todos sus seguidores a través de Instagram.