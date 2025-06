El duro trance de Isa Pantoja: "No estoy preparada para compartir mi bebé con el mundo"

Isa Pantoja y Asraf Beno ya están en casa tras haber el pasado domingo a su primer hijo en común, de nombre Cairo. Totalmente sobrepasados por las emociones, el matrimonio disfruta de sus primeras veces en en un hogar formado ahora por cuatro tras años siendo tres.

"Ya en casita", ha escrito Asraf en sus redes sociales mientras muestra una manita de su bebé. Sin embargo, a Isa Pantoja le ha costado dar el paso después de un embarazo en el que ha sido "enormemente feliz e idílico". Tanto que "no estaba preparada para compartir a mi bebé con el mundo, pero él tenía que nacer mientras yo no tenía prisa por seguir sintiendo dentro sus pataditas y seguir siendo uno". Una etapa nueva que le está costando "altos y bajos".

Storie de Isa Pantoja. / Instagram

A tanto ha llegado su shock que reconoce que "no puedo ver fotos de embarazada ni ecos, ni siquiera he sido capaz de eliminar la aplicación de embarazo". Ese sentimiento de vacío, por fortuna, es normal en algunas madres y "cada vz es menor porque ahora ya es otra etapa aunque no seamos uno".

El nombre Cairo, de origen árabe, significa "el fuerte" o "el victorioso". Deriva de la palabra árabe "Al-Qahira", que es también el nombre de la capital de Egipto, El Cairo. Este nombre se asocia con la fuerza, la conquista y el logro, y se dice que fue otorgado en honor al planeta Marte, que se veía en el cielo en el momento de la fundación de la ciudad