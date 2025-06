La defensa de Carlo Costanzia a sus tres hijos tras la celebración del cumpleaños de uno de ellos desde la cárcel

No es el mejor momento para la familia de Carlo Costanzia, que atraviesa un momento muy arduo por el encarcelamiento de Pietro y Rocco Costanzia por intento de asesinato. Entre los dos hermanos suman 20 años de prisión. Lejos de reprobar los hechos, Alejandra Rubio ha demostrado su apoyo absoluto a la causa y hace unos días se desplazó junto al padre de su hijo a la cárcel en la que cumple condena uno de ellos para tirar fuegos artificiales con motivo del cumpleaños. Un momento que ellos mismos subieron en redes sociales con el lema de "Siempre juntos, nunca nos rendimos, lucharemos hasta el final".

Carlo, el padre de familia, ha reaccionado a este vídeo y lejos de parecerle fuera de lugar, ha aplaudido el gesto de su hijo con sus hermanos: "Dentro del immenso dolor, hay siempre un rayo de luz de saber que pase lo que pase somos una familia". Además, ha hecho una mención especial a Alejandra Rubio por "cómo se ha portado con todos nosotros en un contexto tan difícil" así como a su nieto Carlo, "el más bonito regalo del cielo".

El progenitor de los tres hijos asegura que "cada uno de nosotros siempre estará por el otro pase lo que pase, en el bien como en el menos bien, así es la vida", apuntan a la vez que les pide que "no se rindan nunca".

Cuando se supo que Pietro y Rocco habían sido detenidos , la familia Costanzia, aunque realmente nunca dejó de estarlo, volvió al foco mediático y público. Porque los antecedentes, al menos aquí en España, eran muy recientes con Carlo Costanzia, quien estuvo ingresado en un centro de desintoxicación y fue condenado a 21 meses de prisión por estafa.

La hija de Terelu explica que no conoce personalmente a Rocco y Pietro ya que por la distancia, el embarazo y el posterior ingreso en prisión de los hermanos no ha tenido ocasión, pero sí ha parecido lanzar una lanza a favor de Pietro al comentar que "dijo abiertamente que sucedieron algunos hechos, pero que esa no era la intencionalidad", lo que luego remató con un: "Que es verdad". O sea que para Alejandra, el hermano de Carlo no tenía intención de pegar el machetazo y que la pierna de Oreste acabase amputada.