La polémica entre Anita y Montoya se reaviva

La tensión no ha acabado al finalizar el programa de 'Supervivientes'. Las emociones siguen a flor de piel tras el complicado debate protagonizado el pasado jueves por José Carlos Montoya y Anita Williams. La presión mediática y la situación sentimental han terminado por pasar factura a Montoya, quien finalmente no acudió al último debate del reality. Su ausencia, que venía anunciándose desde la semana pasada tras el aparente final de su relación con Anita, no pasó desapercibida.

Fue el jueves a la salida del plató cuando Montoya, cabizbajo y visiblemente pendiente de su teléfono móvil, se mostró cordial con sus fans a la salida de las instalaciones, acercándose a la puerta para fotografiarse con varios jóvenes que le esperaban. Sin embargo, hizo oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre su relación con Anita y, tras buscar el coche que le llevaría de regreso al hotel donde se hospeda en Madrid, volvió a posar con otro admirador antes de marcharse. Llamó la atención que, pese a alojarse en el mismo hotel que la que fue su pareja, ambos llegaran en coches diferentes y él evitara cualquier comentario sobre la situación actual de ambos.

La tensión se hizo aún más evidente en el hall del hotel, donde Montoya coincidió con Anita y Borja González -quien intentó mediar entre ambos-, pero el sevillano optó por ignorar a su exnovia y se detuvo a saludar a otra persona, dejando claro el distanciamiento entre ambos.

Por su parte, la catalana, acompañada de compañeros como Carmen Alcayde y el ganador de 'Supervivientes', abandonó las instalaciones de Telecinco muy pendiente de su móvil, sin poder ocultar cómo se enjuagaba las lágrimas con las manos. Tras despedirse de todos, esperó su furgoneta mientras se hacía fotos con un fan que la aguardaba al otro lado de la valla.

Borja, que visitó a su compañera en el hotel, se mostró optimista sobre el futuro de la pareja: "Que el amor triunfe, sí, pero el amor, que cuando se pueda, que esté todo bien", declaró, sin perder la esperanza de que la situación se solucione.

Así, el último debate de 'Supervivientes' ha dejado una imagen clara del distanciamiento entre la pareja, mientras el resto de compañeros intenta apoyarles en este complicado momento personal.