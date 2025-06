Carmen Borrego y su polémica con Belén Rodríguez

Carmen Borrego y Belén Rodríguez son de todo... menos amigas ya. Y lo eran. Tanto que la una formaba parte de la familia de la otra. Pero ya no, y menos tras el fuerte encontronazo con Belén Rodríguez esta semana después de que esta última le reprochase en directo no haberla elegido para estar como tertuliana en el homenaje que hicieron a María Teresa Campos en 'TardeAR'.

Además, Belén confesaba al día siguiente que daba por rota su amistad con Carmen al ver que esta no era capaz de darle su lugar por miedo a su hermana Terelu, con la que no tiene ningún tipo de contacto.

Este sábado, la madre de José María Almoguera acudía a Móstoles para ver a su hermana actuar y al ser preguntada por su relación con Belén dejaba claro que "no voy a hablar de este tema, vengo al teatro" y aseguraba que "no tengo ningún problema con Belén Rodríguez, es mi amiga". ¿Qué ocurre entonces? La otra parte implicada no piensa lo mismo.

Unas palabras que distan de lo que Belén Rodríguez piensa y opina de ella, ya que la última vez que habló de Carmen dejó claro que no quería volver a saber nada de ella. Parece que para la pequeña de las Campos nada se ha roto porque también confesaba que la sigue queriendo: "Claro que sí".