Isa Pantoja y Asraf Beno ya son papás: este es el exótico nombre elegido para su bebé

Isa Pantoja y Asraf Beno ya son papás. La mediática pareja ha dado la bienvenida a su primer hijo en común. Un niño al que su madre, la hija de Isabel Pantoja, le ha dedicado unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram, donde ha anunciado la buena noticia: "Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz".

Aún se desconocen los detalles del parto pero tal y como explicaba la propia Isa, su hijo con Asraf Beno viene a completar la familia que ya formó cuando nació su primer hijo, Albertito. "Estoy muy nerviosa porque si es parto vaginal seré madre primeriza", reconocía recientemente recordando que su primer parto, hace ya diez años, fue por cesárea.

Isa Pantoja y Asraf Beno conocían el sexo del bebé en directo el pasado mes de marzo. La noticia era desvelada en el plató de '¡De viernes!' entre los aplausos del público y la emoción de la pareja. Al parecer, la ginecóloga le contó el sexo del bebé únicamente a Germán, un amigo de Isa.

El nombre elegido si el bebé hubiera sido niña

"Si fuese niña, un nombre que siempre me ha gustado es Rania, como la reina de Jordania. Y de chico no hay uno que me encante, porque lo que pensamos que no sea un nombre clásico, pero tampoco que sea clásico marroquí. Tiene que ser corto y claro", comentaba Isa en televisión el pasado mes de marzo antes de conocer que iba a ser un niño.

¿Cómo se llama el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno?

"Bienvenido a nuestras vidas, Cairo". Por tanto, el nombre finalmente elegido por Isa Pantoja y Asraf Beno para su hijo es Cairo. Además, cabe recordar que Isa ya había comentado que su hijo no llevaría el apellido Pantoja en primer lugar, aunque dejaba la puerta abierta a cambios. "A lo mejor en el futuro sí. Ahora mismo no lo siento así", reconocía a la revista Lecturas.

Reacciones de sus amigos y familiares