Anabel planta cara (y culo) a los insultos por su cuerpo

Anabel Pantoja está en una etapa de su vida en la que todo lo que le digan le da igual. Siempre y cuando no provenga de gente que quiere, claro. Tanto es así que asegura estar recibiendo insultos "sobre mi cuerpo" y ella les hace frente luciéndolo: "Me insultan porque mi cuerpo les da asco... pero la bichota hace que me sienta bella y lo mueva rico", escribe mientras se contonea y baila la canción.

A pesar de que siempre ha mantenido una batalla por su peso, el físico nunca le ha preocupado en exceso y siempre ha lucido palmito sin importarle el qué dirán. Lo mismo ocurrió durante su embarazo, cuando lucía tripita orgullosa. Después de tanto como ha pasado a consecuencia de la enfermedad de su hija Alma, ahora estas críticas las asume hasta con sentido del humor.

Storie de Anabel. / Instagram

¿Qué le hace feliz?

Su familia, su hija y... las Islas Canarias. Con motivo de la celebración del Día de Canarias este pasado 30 de mayo, Anabel Pantoja ha dado las gracias a esta comunidad autónoma: "No nací aquí, tampoco sé si moriré aquí. Mi sangre no es canaria, es andaluza. Mi nombre no es guanche ni tampoco como gofio por las mañanas. Solo sé que cuando me meto en el mar y me da el sol en la piel soy la persona más feliz del mundo".