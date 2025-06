La nueva imagen de Sheila Devil que te costará reconocer

Sheila Devil, como se hace llamar Camilo Blanes, el hijo del mítico Camilo Sesto, ha tocado fondo. Pero no es de ahora, lleva muchos años así. Su degradación se traslada a su casa, su entorno y su físico, si bien en las últimas publicaciones hay quienes aseguran que tiene "mejor cara y unas pupilas más claras y saludables", apuntan algunos.

El nuevo look de Sheila tiene que ver con su pelo. Ahora tiene trencitas africanas de color oscuras, después de figurar anteriormente con pelucas de varios colores, sobre todo, rubias y pelirrojas.

Los dientes no cambian

Una vez más, los dientes llaman la atención a la mayoría de sus seguidores: "Cómo debe de estar esa persona para que no le importe tener así la boca. La infección es fulminante", razona alguien que comenta en su perfil de Instagram. Otro añade sus deseos de que "se recupere, sé que poco o nada le importa lo que pensemos aquí, pero yo siento empatia por su vida y quisera de corazón que podamos verlo sano".

La muerte de su padre: ya hace cinco años

Camilo Sesto murió en septiembre del año 2019 y desde entonces la vida de "Camilín" ha sido un caos. No se lo ha puesto nada fácil a su madre, con quien entró en una guerra que no han podido solventar a pesar de que ella ha intentado en numerosas ocasiones tenderle la mano para salir de una vida que no le gusta.