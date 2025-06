Gisela lo cuenta todo sobre su relación con Bertín Osborne

Gisela se ha convertido este jueves en la pregonera de las fiestas de Sant Joan Despí, en Barcelona. Un reconocimiento muy especial en el que no dudó en cantar un fragmento de la canción de 'Frozen', y en el que ha hecho balance del gran momento que está viviendo a nivel profesional en Tu Cara Me Suena. Pero no solo eso, la llegada de su hijo Indiana hace un año también le ha cambiado la vida... y para bien.

Todo el mundo me habla de 'Tu cara me suena', que lo estoy haciendo súper bien, que estoy sorprendiendo mucho, que les está gustando mi paso por el programa... y eso es lo importante. La gente se lo pasa bomba y nosotros también", ha reconocido la artista.

Bertín Osborne

Mucho se ha hablado de la relación que Bertín Osborne tiene con sus compañeros, después de que Ana Guerra revelase que en un principio no estaba en el chat de Whats App de los concursantes. Como ha explicado Gisela, "al principio estábamos los más jóvenes, más afines, pero él no tuvo ningún problema en añadirse después, hasta que nos conoció un poquito". "Yo lo veo completamente normal, pero a las dos semanas ya era uno más en el grupo", ha asegurado.

Gisela admite que "Bertín es un tío fantástico, súper amigable, súper campechano, que se suma a todas las fiestas" ha expresado, revelando que su relación con todos es tan cercana que de hecho "nos ha invitado a su casa para que podamos ir cuando queramos".

Respecto al 'favoritismo' que algunos dicen que Chenoa -jurado de 'TCMS'- tiene con ella por su íntima amistad desde que coincidieron en 'Operación Triunfo' en 2002, la catalana defiende que "no le influye que seamos amigas. Ella está muy en su papel, yo en el mío, somos muy profesionales y ella, además, siempre todo lo mira con mucho cariño y mucho respeto". "Y para nada nos afecta en ningún aspecto ni en lo profesional, ni en lo personal" afirma rotunda.