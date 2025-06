Tensión entre dos solteras en First Dates: "Vaya comentario de mierda"

First Dates es de esos problemas que te encantan o te molestan. En cualquier cosa, ofrece episodios surrealistas y, a veces, hasta tiernos. Paula llegó al problema dispuestísima a encontrar el amor y compartir con esa persona su pasión por los caballos. Sin embargo, a Andrea, su cita, no le gustó demasiado. También es una amante de los animales, pero no está de acuerdo con montar a caballo. Prefiere verlos libres. Y eso sentó mal a Paula. "Vaya comentario de mierda", confesó indignada.

Los caballos son muy importantes para Paula. "Hago terapia con ellos e interactuando la yegua me puede decir a mí que le pasa”. Ella lo ha pasado muy mal de pequeña “me diagnosticaron con Trastorno Límite de la Personalidad”, pero ahora tiene fuerzas para seguir adelante. De hecho, trabaja con caballos y ayuda a otras personas a través de sesiones de coaching. Este dato le llamó la atención a su cita, que le preguntó si había estudiado algo para llevar a cabo ese acompañamiento. La pregunta no le sentó bien a Paula.

Tampoco le gustó la forma de entender la relación con los aniamles de Andrea. "No me gusta montar a los caballos, me gustan los animales libres”, comentó. Además, tampoco se mostró dispuesta a cargar con los problemas de Paula. “Yo ya tengo mis problemas y no quiero cargar con los de otros”, fueron sus palabras exactas.

La tensión crecía cada segundo. Las solteras no se estaban entendiendo absolutamente en nada y Andrea se ha asustado mucho al entrar al reservado y comprobar que su cita estaba a punto de echarle las cartas porque a ellas esas cosas le dan un poco de miedo.

Rotundamente NO

El final se veía venir. En el momento de responder a la famosa pregunta de si tendrían una segunda cita, ambas dijeron que no. No habían congeniado. Y empezaron a llover los reproches. Cada una se fue por su lado.