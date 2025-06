Reencuentro de Jessica Bueno con Jota Peleteiro: de nuevo, cara a cara

Jessica Bueno y Jota Peleteiro se han vuelto a ver las caras. No ha sido en un juzgado ni en un plató, sino en un colegio. El motivo de su reencuentro no podía ser otro que sus pequeños Jota Jr. y Alejandro, que este miércoles celebraban el fin del curso escolar con un festival que no se han querido perder ni la andaluza, ni el gallego. Aparcando sus diferencias a pesar que su relación es nula, la expareja se ha visto las caras en el interior del colegio en el que estudian los niños, y al que Peleteiro llegó en solitario a pesar de que su mujer Ajla Etemovic se encuentra con él disfrutando de unos días de vacaciones en Sevilla, como la modelo serbia ha compartido a través de sus redes sociales.

Aunque Jessica logró despistar a las cámaras tanto a su llegada a la fiesta como al abandonar la misma, sí ha publicado en Instagram dos imágenes del momento, presumiendo orgullosa de sus hijos, disfrazados para la ocasión -Alejandro como egipcio y Jota Jr. como hawaiano- revelando además el look elegido para su reencuentro con Jota, un ajustado minivestido azul con estampado de margaritas con el que estaba sencillamente radiante.