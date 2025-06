Lara Álvarez le cuenta a Broncano todo sobre su vida sexual

La popular presentadora Lara Álvarez está de vuela a la televisión con su nuevo espacio en La 1 bajo el título de "La Conexión". La comunicadora ha estado en La Revuelta de David Broncano y, como era de esperar, ha hablado del nuevo programa pero también de muchas cosas más. Y como era de esperar... el sexo ha sido uno de los temas que el presentador ha puesto sobre la mesa con su tradicional pregunta habitual sobre su vida sexual.

Lara no se ha andado con rodeos y no ha dudado en contestar casi antes de que el presentador le hiciera la pregunta: "Cero. Te lo digo. Cero".

La pregunta no le coincide a Lara en un buen momento si se tiene en cuenta su reciente separación de Perico Durán.

La ruptura no solo ya está confirmada por la propia afectada sino que hay explicaciones. Al parecer ha sido ella la que ha dado el paso y en alguna ocasión más han tenido episodios de crisis, si bien en otros momentos decidieron darse una nueva oportunidad. Tras solo unos meses de relación, la periodista pone fin a su romance con el piloto más famosos de las redes sociales.

Aunque aseguran que hay "respeto y amor", lo cierto es que ella ha borrado de un plumazo todas las publicaciones de viajes juntos y no queda ni rastro de la relación en Instagram. La explicación parece estar en la incompatibilidad no solo de sus agendas sino de la forma de ver la vidad: "Quererse no es suficiente", explicaba la periodista.