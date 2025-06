Montoya se sincera sobre su posible reconciliación con Anita tras Supervivientes

Un reality, una relación de amor, un reality, una ruptura, un reality... ¿Y una reconciliación? Anita y Montoya viven una montaña rusa de emociones desde que se conocieron. La pareja se conoció en el 'El conquistador', la adaptación que hizo RTVE del reality de la ETB. Después, saltaron a la fama tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y, sobre todo, por sus infidelidades. Y casi nada más salir del programa, los dos se embarcaron en la aventura de 'Supervivientes'.

Ahora, tras meses de convivencia (y supervivencia) en Cayos Cochinos, la relación entre ambos se ha estabilizado pese a las primeras semanas de discusiones, sobre todo con la participación de Manuel, el tercero en discordia que motivó la ruptura de la relación.

Anita y Montoya. / Telecinco

Posible embarazo de Anita y Montoya en Supervivientes

En las últimas horas, Supervivientes anunciaba el ganador del concurso: Borja González. Anita era la primera expulsada, quedando la cuarta clasificada, en tanto que Montoya era el siguiente eliminado, quedando en tercer lugar.

Durante su estancia en Cayos Cochinos, Anita y Montoya reconocieron haber mantenido relaciones sexuales que incluso podrían haber desembocado en el embarazo de Anita. De ahí que Anita solicitara hacerse un test que finalmente dio como resultado negativo. Al parecer, Anita sufría un presumible sobrecrecimiento bacteriano intestinal y una distensión abdominal por un consumo excesivo de isotónico que le hacían tener un poco de barriga.

Montoya, sobre una posible vuelta con Anita

En una rueda de prensa posterior al fin de Supervivientes, Montoya ha asegurado sobre Anita que "la relación está bien, hemos tenido conversaciones, han dado para mucho... y me quedo con lo positivo, en mi caso ha sido perdonar y olvidar".

"Ahora mismo necesito mi tiempo, creo que ella también, pero lo más importante es el cariño que la tengo, que me tiene", ha añadido antes de asegurar que mantiene la puerta abierta: "No me cierro a nada".

Sin embargo, Alexia Rivas ha desvelado que su relación habría sufrido un nuevo revés. "A esta hora no se dirigen la palabra. No por parte de Anita sino de Montoya, que no quiere hablar a Anita y no le ha dado ni los buenos días" ha asegurado la colaboradora.

Quienes se han pronunciado por primera vez sobre la reconciliación de José Carlos y Anita han sido los padres del andaluz, Luisa y Juan Carlos, que no han dudado en apoyar públicamente a su hijo si quiere darse una segunda oportunidad con la influencer: "Pues perfecto, por supuesto que sí" han revelado cuando le hemos preguntado si les alegraría que continuase su relación tras su paso por 'Supervivientes'.