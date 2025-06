Álex Clavero: "Sanabria es como Cine de Barrio, está bien, pero estaba mejor con Parada"

Entre las voces conocidas que se han sumado a la lucha contra la supresión de paradas de tren en Sanabria figura Álex Clavero. El humorista y colaborador de radio y televisión ha aprovechado su altavoz en Rock FM para criticar con sentido del humor la decisión de Renfe.

"Dicen que les ralentiza el trayecto... 4 minutos dura la parada", comienza diciendo tras citar el "precioso" Lago de Sanabria. "A quién has escuchado en esta vida que por cuatro minutos no me saqué la carrera o no me casé con ella (...) Pues por cuatro minutos tengo yo dos hijos y me sobraron tres minutos", comparaba entre risas haciendo gala de su humor.

En este punto, ensalzaba que al menos él había llegado hasta el final y lo de en Sanabria, sin embargo, ha sido un gatillazo: "Nos han puesto un tren para quitárnoslo, y no, hombre no, había gente que lo cogía para trabajar, ir al médico, etcétera", recuerda.

"Sanabria es como Cine de Barrio. Estar está bien, pero estaba mejor con Parada/parada", ejemplifica haciendo un juego de palabras con el apellido del presentador José Manuel y el estacionamiento en Otero. Puedes escuchar su intervención al completo, aquí: